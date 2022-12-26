В Госдуме объяснили, кого затронут поправки для уехавших из России

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Поправки в Налоговый кодекс не затронут работающих удаленно. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

— Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес, — они на тех, кто уехал, распространяться не должны, — сказал парламентарий.

Он уточнил, что данные нововведения никак не затронут людей, работающих дистанционно, поскольку в таком формате труда уже предусмотрена система уплаты налогов — этим должен заниматься работодатель. Если сотрудник не является резидентом, то налог повысится до 30 процентов.

Главная задача новых поправок заключается в отмене преференций для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, цитирует Исаева РИА Новости.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим территорию России гражданам следует отменить любые преференции от государства и повысить ставку налогообложения. Соответствующая работа в изменении законодательства уже началась, добавил он.