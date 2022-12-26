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Дептранс Москвы назвал участки с затрудненным движением вечером 26 декабря

Александр Афонин
Город
Дептранс Москвы назвал участки с затрудненным движением вечером 26 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, проспект Андропова Карта всех событий

Уровень загруженности дорог в городе оценивается в восемь баллов, основные затруднения наблюдаются на вылетных магистралях по направлению в область. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 26 декабря.

— Загруженность дорог восемь баллов — лучше воспользоваться городским транспортом. Движение затруднено на вылетных магистралях по направлению в область, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на данный момент движение транспорта затруднено на проспекте Андропова, внутренней стороне 82-го километра МКАД, на 14-м километре МКАД и в центре города. Помимо этого, проезд затруднен на участке ТТК от «Москвы-Сити» до Рижской эстакады, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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