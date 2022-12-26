«Генетическая связь»: почему Казахстан не сможет следовать санкциям Запада против России

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Казахстан всячески пытается подчеркивать, что теперь он является отдельной от России страной. Однако пока сотрудничество с РФ стратегически важно для Казахстана, поэтому действия казахских политиков могут расходиться с их словами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

По его словам, Казахстан становится все более независимой страной, но пока не может обойтись без российской помощи.

— Казахстан упорно пытается занять первое место в рамках становления политической субъектности бывших стран СНГ в Средней Азии. Этот тренд заложил Назарбаев. Но тот же Токаев реально понимает, что противоречить России неправильно. Сколько угодно можно себя убеждать, что Россия неважна. Но это не так, — уверен политолог.

Такая ситуация связана в том числе с большим интересом Казахстана к Китаю. Казахстан находится в серьезной вилке между Россией и Китаем, и проблемы с РФ могли бы повлиять и на отношения с Китаем, подчеркнул Маркелов.

Однако руководство Казахстана предпочитает при этом подчеркивать независимость своей страны, пояснил политолог.

— Токаеву нужно как-то показывать некую новую политическую субъектность, показывать, что Казахстан — отдельная страна, а не просто бывшая часть СССР. Токаев и его команда экспериментируют таким образом, что они намерены постепенно наращивать политический вес, субъектность и залезать во все мыслимые китайские проекты. При этом пока они не готовы жестко рвать казахско-российские проекты. Потому что пока это делать рано: Казахстан — сейчас еще слабая страна, — объяснил эксперт.

В плане отношения к антироссийским санкциям Казахстан будет вести себя так, как нужно России, несмотря на периодические заявления об обратном, уверен специалист. Генетическая связь с Россией продолжит работать еще как минимум несколько десятилетий, резюмировал специалист.

Казахстан не планирует вводить антироссийские санкции, однако при этом не собирается помогать России обходить ограничения. Об этом заявил японскому телеканалу NHK руководитель Министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.