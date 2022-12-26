«Финансовая дисциплина»: как не потратить все деньги в новогодние праздники

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Человек психологически легче тратит деньги, которые просто лежат у него на карте, поэтому во время январских праздников средства лучше переместить в другое место. Кроме того, новогодние праздники — принципиально неудачное время для многих покупок. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

По словам эксперта, можно сохранить деньги в новогодние праздники, если держать их, например, в инвестициях.

— Должна быть финансовая дисциплина. Во-первых, люди обычно тратят деньги, лежащие на карте, легче, чем наличные. Во-вторых, люди очень редко снимают деньги с депозитных счетов, продают акции и так далее. Это вопрос психологии, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, во время январских выходных желательно отказаться от кредитов, так как за них придется рассчитываться уже с переплатой. Вместо этого лучше подготовить себе довольно большую заначку, уверен экономист.

В период январских праздников цены на билеты и другие товары значительно вырастают, заметил специалист.

— На цены нужно смотреть разумно. Если куда-то лететь, например, 31 декабря, то это может быть в несколько раз дороже, чем 1 января. То же самое касается цен в ресторанах и кафе. Прежде чем потратить деньги, подумайте: праздник пройдет, а жить дальше как-то надо, — резюмировал эксперт.