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Человек погиб при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Человек погиб при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Ленинградское шоссе, 15 Карта всех событий

В Войковском районе в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу Ленинградское шоссе, дом 15. Специалистам удалось спасти пятерых человек, однако еще один погиб.

Квартира, где случилось происшествие, была сильно захламлена, уточнил собеседник «ВМ». На данный момент возгорание ликвидировано пожарными, всего огнем было охвачено десять квадратных метров.

26 декабря в МЧС сообщили, что на юго-западе Москвы в квартире жилого дома произошел пожар. Для тушения были привлечены 7 единиц техники и 17 человек личного состава.

На данный момент возгорание ликвидировано. Пожарными из квартиры были эвакуированы два человека и переданы врачам для осмотра. Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, один из них пострадал.

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