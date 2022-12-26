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Приметы и советы

Рогозин перенес операцию по удалению осколка из шейного позвонка

Евгений Жуков
Общество
Рогозин перенес операцию по удалению осколка из шейного позвонка
Фото: Telegram / Дмитрий Рогозин

Бывшему руководителю госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину, который был ранен в ходе обстрела с украинской стороны, медики удалили осколок в одной из больниц Московского региона. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал помощник Рогозина.

— Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку, — передает слова помощника ТАСС.

В ночь с 21 на 22 декабря помощник Рогозина сообщил, что тот был ранен при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка. Он рассказал, что в городе было обстреляно место проживания группы военных советников, в том числе и Рогозина.

Позже его перевезли в Москву, поскольку специалисты из Донецка и Ростова-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность.

В свою очередь сын Рогозина Алексей заявил, что гуляющие по Сети сведения об ухудшении состояния здоровья его отца не соответствует действительности. Он также подчеркнул, что ряд Telegram-каналов распространил ложную информацию о состоянии его отца.

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