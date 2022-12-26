Пользователи платформы «Мой экспорт» смогут узнать о происхождении товаров 

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На платформе «Мой экспорт» стала доступна услуга по получению сертификата о происхождении товара, что позволит снизить размер таможенных пошлин или вовсе освободить от их оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы в понедельник, 26 декабря.

— Цифровая услуга предусматривает только электронное взаимодействие с ТПП на всех этапах, где это возможно, и выбор экспортером самостоятельно той ТПП, в которой он желает получить оригинал сертификата. Предоставление бумажных документов и очные консультации для получения сертификата посредством сервиса исключены, — сказала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин добавил, что создание подобного сервиса станет большим шагом к оптимизации экспорта. С его помощью предприниматели смогут быстро и комфортно решать свои задачи.

С помощью данного документа бизнесмены смогут подтвердить страну, где разрабатывался или модернизировался товар. Получить сертификат можно в российских торгово-промышленных палатах.

До этого стало известно, что в текущем году более 160 компаний из Москвы приняли участие в байерской программе для экспортеров от центра «Моспром». В рамках программы производства, занимающиеся выпуском продукции для здорового питания, смогли увеличить экспорт своих товаров в страны ЕАЭС на 15 процентов за год.