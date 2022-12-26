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Вучич пообещал защитить Сербию на фоне приведения косовской армии в боеготовность

Егор Провоторов
В мире
Вучич пообещал защитить Сербию на фоне приведения косовской армии в боеготовность
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич на странице в одной из социальных сетей в понедельник, 26 декабря, пообещал защитить сербское население в Косове и Метохии после приведения Приштиной армии в полную боевую готовность.

Политик отметил, что Белград находится в «тяжелой ситуации», однако сделает все, чтобы сохранить в регионе мир и стабильность.

— После вооружения албанцев и после повышения уровня их боеготовности я предприму все меры, чтобы защитить наш народ и защитить Сербию, — приводит слова Вучича ТАСС.

Накануне власти непризнанного Косова привели в полную боеготовность свои вооруженные силы, около полутора тысяч силовиков получили указание в течение предстоящей ночи находиться на местах прохождения службы или в зоне досягаемости с целью возможных передвижений в ночное время.

В конце декабря премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти заявил, что Россия стремится «разжечь войну» на Балканах. При этом косовский политик не привел никаких обоснований для своего заявления. Он уточнил, что партнеры Запада по Косову обеспокоены связями Москвы и Белграда.

Косово Александр Вучич Сербия
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