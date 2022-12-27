Семью из восьми человек расстреляли в Макеевке

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Семья из восьми человек была расстреляна в населенном пункте Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР), среди погибших трое детей. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в макеевской городской администрации.

— Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей, — заявили власти Макеевки.

Они подчеркнули, что самому младшему из погибших был один год.

На месте трагедии, произошедшей в Червоногвардейском районе города, в настоящее время работают силовики. Причины инцидента и информация о лицах, которые устроили расправу, уточняются, пишет ТАСС.

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в результате обстрелов ВСУ Донецка с 2 по 18 декабря погиб 21 мирный житель, 94 человека были ранены. Врио руководителя нового российского региона рассказал, что обстрелы украинской армии городов республики были целенаправленными.