Звезда сериала «Корона» Стефен Грейф скончался в возрасте 78 лет

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Именитый британский актер Стефен Грейф, запомнившийся зрителям по роли Донато в драме «Казанова», скончался в Великобритании на 79-м году жизни. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило актерское агентство Michelle Braidman Associates.

Компания сообщила о смерти своего клиента с большим сожалением. Там напомнили, что Грейф работал Королевском национальном театре, в составе «Королевской шекспировской труппы» и в театре Вест-Энда.

Широкой аудитории этот британский актер известен по роли спикера Палаты общин парламента островного государства Бернарда Уэзерилла в четвертом сезоне нашумевшего сериала «Корона» и участием в съемках триллера «Террорист».