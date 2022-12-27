Ким Чен Ын рассказал о серьезных «трудностях и провокациях», противостоящих КНДР

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КНДР и Трудовая партия Кореи (ТПК) в последние несколько лет противостоят серьезным «трудностям и провокациям». Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын во время открытия VI пленума ЦК ТПК.

По словам главы Северной Кореи, его народ обязан достигать более амбициозных целей вопреки уже реализованным задачам. Ким Чен Ын также обратил внимание на то, что партия сумела достичь более динамичного и более активного развития в «строительстве социализма» в стране.

Глава КНДР в своей речи объявил о новых высотах для Пхеньяна в военной отрасли, культуре и экономическом секторе. Ким Чен Ын также озвучил цели на будущее, которые направлены на развитие химической и угледобывающей промышленности, металлургии, машиностроения и электроэнергетики, пишет ТАСС.

Накануне сестра северокорейского лидера, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон заявила, что критики северокорейских ракетных и спутниковых технологий в скором времени смогут самостоятельно убедиться в надежности разработок страны.