Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ким Чен Ын рассказал о серьезных «трудностях и провокациях», противостоящих КНДР

Егор Провоторов
В мире
Ким Чен Ын рассказал о серьезных «трудностях и провокациях», противостоящих КНДР
Фото: shutterstock

КНДР и Трудовая партия Кореи (ТПК) в последние несколько лет противостоят серьезным «трудностям и провокациям». Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын во время открытия VI пленума ЦК ТПК.

По словам главы Северной Кореи, его народ обязан достигать более амбициозных целей вопреки уже реализованным задачам. Ким Чен Ын также обратил внимание на то, что партия сумела достичь более динамичного и более активного развития в «строительстве социализма» в стране.

Глава КНДР в своей речи объявил о новых высотах для Пхеньяна в военной отрасли, культуре и экономическом секторе. Ким Чен Ын также озвучил цели на будущее, которые направлены на развитие химической и угледобывающей промышленности, металлургии, машиностроения и электроэнергетики, пишет ТАСС.

Накануне сестра северокорейского лидера, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон заявила, что критики северокорейских ракетных и спутниковых технологий в скором времени смогут самостоятельно убедиться в надежности разработок страны.

Политика Ким Чен Ын КНДР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная сфера стабилизируется

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Все мнения
О проекте