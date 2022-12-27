Тематические «Тройки» и билеты «Единый» появились в метро в честь Дня спасателя

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В кассах Московского метрополитена появились тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», посвященные Дню спасателя. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сегодня отмечают свой профессиональный праздник спасатели. В честь этого события сегодня в продажу поступили 200 тысяч билетов «Единый» и пять тысяч карт «Тройка» с тематическим дизайном. Благодарим сотрудников МЧС России за их отважный и непростой труд, — отметил он.

Проездные билеты «Единый» общим тиражом 200 тысяч экземпляров можно приобрести во всех кассах и автоматах столичного метро, а «Тройки» — в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Еще одни тематические карты «Тройка» с лимузином ЗИЛ-41047, посвященные Музею Гаража особого назначения ФСО России, появились в кассах московского метро 20 декабря. Их тираж составил пять тысяч экземпляров, а приобрести карты можно в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро и на станции «ВДНХ», где расположился музей.