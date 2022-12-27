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Приметы и советы

Пластический хирург рассказал, какие процедуры помогут избавиться от жира на лице

Ирина Игнатенко
Общество
Пластический хирург рассказал, какие процедуры помогут избавиться от жира на лице
Фото: shutterstock

Как бороться с жиром в зоне лица и надо ли это делать, рассказал пластический хирург Антон Выходцев.

Эксперт пояснил, что при избыточном объеме жира лица могут возникать следующие проявления: начинает «плыть» овал лица; сглаживается шейно-подбородочный угол; появляется «второй подбородок»; контуры лица в принципе становятся массивнее.

Избавиться от подкожного жира можно при помощи различных косметологических процедур: липолитики, криолиполиз и другие. Но если избытки подкожно-жировой клетчатки значительные — стоит прибегнуть к помощи пластической хирургии.

Любые объемы подкожного жира можно удалить методом липосакции. В настоящее время доступны такие современные методы как методы, как ультразвуковая липосакция и радиочастотная липосакция. Они позволяют не только быстро и безопасно удалить подкожный жир, но и дополнительно сократить кожу.

Эксперт добавил, что проблемы с глубокими жировыми отложениями можно корректировать только хирургическим путем. Некоторые жировые пакеты могут уменьшать или даже удалять совсем, например комки Биша, сообщает aif.ru.

Ранее пластический хирург Андрей Копасов рассказал, что удалить родимые пятна на лице бесследно не получится. Так как на коже останется рубец от операции, передает РИАМО.

В беседе с «Вечерней Москвой» пластический хирург Дмитрий Скворцов назвал четыре причины сделать пластику до Нового года.

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