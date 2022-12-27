Ефимов: Два производственных комплекса возведут в Москве по городской программе

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Группа компаний ФСК возведет в столице два производственных комплекса в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвестор вложит три миллиарда рублей в строительство двух производственных комплексов в районе Савелки Зеленоградского административного округа. Общая площадь объектов составит 33,5 тысячи квадратных метров. Здания планируется ввести в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2025 года. Там появится 200 новых рабочих мест, — сказал он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что город заключил с группой компаний ФСК уже пять договоров. Благодаря этому в столице появятся промышленный технологический парк в Молжаниновском районе, а также административное здание, школа и детский сад в Хорошево-Мневниках.

Директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников отметил, что столичная программа открывает новые возможности для девелоперов. С ее помощью они могут создавать многофункциональные пространства, что обеспечивает всесторонний подход к развитию территорий.

До этого Ефимов сообщил, что участок бывшей промзоны «Донские улицы» реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Реализация проекта позволит создать около 420 новых рабочих мест.