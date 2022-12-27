Московские школьники стали дипломантами Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице состоялась церемония награждения финалистов Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

Призером олимпиады стал ученик 11-го класса из школы «Интеллектуал» Эдуард Альтшулер, он занял второе место в рейтинге по сумме баллов за решение задач заключительного этапа. Дипломы третьей степени получили одиннадцатиклассники Андрей Теплов из школы № 548 «Царицыно» и Георгий Громов из школы Центра педагогического мастерства. Еще двое столичных финалистов получили специальные грамоты от оргкомитета.

Олимпиада прошла с июля по сентябрь для учеников 8–11-х классов. Задания были направлены на поиск нестандартных решений в области разработки и применения интеллектуальных алгоритмов и моделей обработки больших данных.

По итогам отборочного и основного этапов в финал прошли 50 сильнейших участников, которые решали задачи по машинному обучению: разрабатывали рекомендательную систему и проводили многоклассовую классификацию текстов и изображений.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные школьники стали чемпионами Всероссийской командной олимпиады по программированию. Еще четыре команды города завоевали серебряные медали и одна — бронзовую.