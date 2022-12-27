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Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации на Донецком направлении за последние сутки ликвидировали несколько десятков бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей, — передает Telegram-канал Минобороны России.

До этого стало известно, что российская армия в ходе успешного наступления на Донецком направлении заняла новые выгодные позиции. Подразделения противника на данном направлении потеряли до одной сотни бойцов, четырех БМП и восьми автомобилей.

Помимо этого, российские военные нанесли удар по позициям противника на Южно-Донецком направлении. Так, в районах населенных пунктов Угледара, Владимировки, Новодонецкого и Новоселки они ликвидировали порядка 40 украинских бойцов, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

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