Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации на Донецком направлении за последние сутки ликвидировали несколько десятков бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей, — передает Telegram-канал Минобороны России.

До этого стало известно, что российская армия в ходе успешного наступления на Донецком направлении заняла новые выгодные позиции. Подразделения противника на данном направлении потеряли до одной сотни бойцов, четырех БМП и восьми автомобилей.

Помимо этого, российские военные нанесли удар по позициям противника на Южно-Донецком направлении. Так, в районах населенных пунктов Угледара, Владимировки, Новодонецкого и Новоселки они ликвидировали порядка 40 украинских бойцов, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.