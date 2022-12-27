Вирусолог Аграновский отметил, что пандемия коронавируса подходит к концу

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Вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что пандемия коронавируса подходит к своему завершению.

— Пандемия ушла. В первую очередь — психологически. Если в 2020 году ковид был новым заболеванием, было много истерических реакций в СМИ, то сейчас это обыденность. Можно уже сказать, что коллективный иммунитет выработан, — отметил ученый в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Заболевание продолжает существовать и в настоящее время, но количество летальных исходов от него значительно уменьшилось. Доминируют штаммы, вызывающие мягкие симптомы, с преимущественно малой смертностью.

В России продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом. Так, по данным штаба, за сутки зафиксировано 5197 новых случаев заражения, передает aif.ru.

Роспотребнадзор назвал достаточно стабильной ситуацию с коронавирусом в России, передает RT.

Коронавирус из непрогнозируемого заболевания превратился в управляемое, ковид становится инфекцией, которая не представляет угрозы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.