Минобороны показало видео ночного вылета истребителей и удара по самолету ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации во вторник, 27 декабря, опубликовало видеоролик, на котором запечатлены ночные патрули истребителей Су-30СМ и Су-35С, а также нанесение удара по самолету Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах демонстрируется подготовка экипажа самолетов к патрулированию. На этом этапе специалисты должны провести проверку всех самолетных систем.

— У летчика должен быть не только хороший вестибулярный аппарат и отличное зрение, но и умение буквально вслепую определять положение самолета в пространстве относительно горизонта, — передает Telegram-канал Минобороны России.

Там также сообщили, что во время одного из вылетов пилоты во время обнаружили и уничтожили самолет, принадлежавший украинской стороне, после чего благополучно вернулись на свой аэродром.

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До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила два самолета МиГ-29 ВСУ и вертолет Ми-8 в Донецкой народной республике.