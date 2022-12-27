Politico: Зеленский нарушил требования ЕС для получения контроля над Конституционным судом

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Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, согласно которому пройдет реформа назначения судей Конституционного суда, нарушило рекомендации Еврокомиссии. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщило издание Politico.

Согласно тексту документа, судьи для Конституционного суда теперь будут избираться путем получения большинства голосов консультативной группы, состоящей из трех чиновников и трех независимых экспертов. Однако их решение не станет окончательным, что дает офису президента возможность манипулировать составом судей.

В связи с этим Венецианская комиссия порекомендовала Киеву изменить предлагаемый закон. По их словам, в проект следует добавить еще одного человека, что позволит независимым экспертам иметь приоритет в голосовании.

— Она также рекомендовала сделать решения консультативной группы обязательными для исполнения, сделав невозможным для кандидатов с отрицательной оценкой стать судьями Конституционного суда. Однако уже на следующий день Зеленский подписал законопроект, — говорится в сообщении.

Подобное решение украинского руководства вызвало беспокойство со стороны кураторов Украины. Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения Евросоюза Анна Писонеро заявила, что Киеву следует полностью выполнять рекомендации Венецианской комиссии. Специалисты будут внимательно следить за соблюдением поставленных условий, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза утвердили макрофинансовую программу для Украины на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, политический блок сдержит свое слово относительно данного вопроса.