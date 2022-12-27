Визажист рассказала, как подобрать подводку под цвет глаз

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Подводка для глаз — прием в макияже, который действительно работает. Он может визуально увеличить глаза, скорректировать форму, сделать взгляд знойным или невинным, мгновенно стереть следы недосыпа или усталости.

Также подводка может подчеркнуть цвет глаз и сделать оттенки более яркими. Визажист, четырехкратный номинант на премию «Эмми» Керрин Джексон рассказала, как правильно подобрать подводку для глаз исходя из их цвета, пишет американское издание She Finds.

Теория цвета

Освоить приемы макияжа при помощи подводки поможет знание основ теории цвета, рассказала Джексон. Все дело в комплиментарных цветах — тех, что находятся в цветовом круге друг напротив друга. Специальные диски с цветами можно найти в интернете, они повысят шансы на успешный макияж и помогут легко определиться с выбором нужного цвета.

Комплиментарные цвета

Комплиментарные цвета контрастируют с цветом глаз, оттеняют его и делают взгляд более выразительным. Для каждого оттенка — комплиментарный цвет свой.

Карие глаза

К карим глазам подходят синие оттенки, рассказала визажист. Пурпурные и зеленые цвета подчеркнут их яркость и теплоту. Красиво будут смотреться мягкие коралловые, золотые оттенки и цвета шампанского. Эксперт порекомендовала использовать фиолетовые тени: глубокий, насыщенный бордовый цвет будет смотреться также великолепно, как и прохладный лиловый или розовый. Угольно-синие тени для век тоже очень хорошо подойдут к карим глазам, отметила специалист.

Голубые глаза

Обладательницам голубых глаз Джексон посоветовала использовать оранжевые и медные тона, а также коричневые и землистые. Визажист отметила, что «голубоглазки» могут нарушить правило и использовать монохроматическую цветовую гамму: синие тени для век или подводка сделают голубые глаза еще голубее.

Зеленые глаза

Хотя комплиментарный цвет для зеленого — красный, макияж глаз с использованием этих оттенков может ассоциироваться с синяком или создать эффект заплаканных глаз. Визажист посоветовала выбирать красные тона с умом: остановиться на медных или коралловых, а также темно-бордовых или темно-красных, ближе к коричневым.

Даже розовато-красный или розово-золотой оттенки подчеркнут красоту зеленых глаз. Хорошо будут смотреться мягкие зеленые тона и темно-серые оттенки, а также теплые землистые.