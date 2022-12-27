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«Матч!Регби-Елка ЦСКА» соберет на новогодний фестиваль свыше двух тысяч участников

Евгений Жуков
Город
«Матч!Регби-Елка ЦСКА» соберет на новогодний фестиваль свыше двух тысяч участников
Фото: depositphotos

В футбольном манеже ЦСКА в четверг, 29 декабря, состоится новогодний детский фестиваль «Матч!Регби-Елка ЦСКА» по тэг-регби — уникальное спортивно-развлекательное мероприятия, в котором могут поучаствовать все члены семьи. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В этот раз фестиваль посетят свыше двух тысяч человек, включая более 60 детских регбийных команд, а также команды родителей. Гостей спортивного праздника ждут не только матчи, но и конкурсы, а также номера творческих объединений, и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Также в рамках мероприятия предусмотрена автограф-сессия от игроков Регбийного клуба ЦСКА.

В фойе манежа весь день будет работать спортивная Елка, представляющая собой совокупность из 10 станций по разным видам спорта, пройдя которые каждый участник получит приз. Дети и их родители попробуют свои силы в гребле, боксе, фехтовании и многих других тематических мероприятиях.

Помимо этого, ребята примут участие в фестивальном формате в тэг-регби, которая адаптирована специально для детей с бесконтактной формой игры с овальным мячом. В таком формате отсутствуют специальные силовые приемы, а играть могут смешанные коллективы из девочек и мальчиков.

До этого стало известно, что в Театре сатиры открыли новое пространство — Детскую сцену. Первым мероприятием в здании стал новогодний марафон спектаклей для ребят.

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