Первый канал в следующем году запустит подкасты в ночном эфире

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Первый канал планирует запустить творческий эксперимент, в рамках которого с 2 января следующего года начнется трансляция подкастов в ночном эфире. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала во вторник, 27 декабря.

— «Подкасты. Лаб» — серия подкастов разной тематики, которые невозможно проспать. Интеллектуальные дискуссии после полуночи с самыми компетентными экспертами и актуальными спикерами в эфире Первого канала, а также на сайте 1tv.ru. С 2 января каждую ночь, — говорится в сообщении.

Ведущими подкастов выступят Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Валерий Сюткин, Дмитрий Дибров, Вадим Галыгин и другие. В них они будут читать любовные письма, поделятся жизненными ситуациями и так далее, передает ТАСС.

До этого Первый канал опубликовал список ведущих, которые будут развлекать публику в новогоднюю ночь на 1 января. Как и ожидалось, среди них не оказалось Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева, без участия которых не обходился ни один новогодний огонек. Вместо них телезрителей развлечет Лариса Гузеева.