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Глава проекта «Лига героев» Ксения Шойгу и рэпер ST посетили Донбасс

Евгений Жуков
Общество
Глава проекта «Лига героев» Ксения Шойгу и рэпер ST посетили Донбасс
Фото: Telegram / Ксения Шойгу

Глава проекта «Лига героев» Ксения Шойгу во вторник, 27 декабря, на территории Донбасса проверила ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, а также поздравила с наступающими праздниками детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих.

Прибытие колонны с гумпомощью часто сопровождается медийными лицами. Так, вместе с самой Ксенией Шойгу сюда приехал рэпер ST (Александр Степанов — прим. «ВМ»).

Сначала они посетили город Стаханов в Луганской народной республике, который по-прежнему подвергается атакам со стороны украинских подразделений. Из-за периодических артиллерийских обстрелов дети из приюта Стаханова были эвакуированы. Так, 43 ребенка разместили в специальной школе-интернате в Петровском вместе с детьми из других районов.

— Очень важная поездка. Удалось посетить Свято-Николаевский храм в Стаханове, поздравить детишек Донбасса с наступающим Новым годом и навестить наших героев, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице, — написала Шойгу в своем Telegram-канале.

Необходимое оборудование получил и уникальный для региона учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Центр, работающий в качестве общеобразовательной школы, был открыт в 2017 году. А уже в следующем году у него ожидаются первые выпускники.

Глава проекта «Лига героев» Ксения Шойгу и рэпер ST посетили Донбасс Фото: Telegram / Ксения Шойгу

До этого стало известно, что партия «Единая Россия» в рамках помощи новым регионам собрала и передала жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи.

ЛНР Донбасс Гуманитарная помощь
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