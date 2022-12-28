Дерматологи назвали два способа защитить руки от сухости и трещин зимой

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Зимой основа ухода за руками — хороший крем. В холодное время года руки могут сохнуть, шелушиться и зудеть независимо от того, какое косметическое средство вы используете и что едите. Дерматологи дали советы, как справиться с проблемой, пишет американское издание She Finds.

Выбирайте средства с алоэ вера

Алоэ — это кактусоподобное растение, которое растет в жарком сухом климате. Его используют при кожных заболеваниях, также считается, что алоэ способствует заживлению ран, а в виде сока уменьшает морщины. Этот натуральный увлажняющий крем прекрасно защитит кожу от сухости зимой.

— Гель алоэ вера доступен, его легко использовать в домашних условиях, и он веками применялся для ухода за кожей. Он был любимым косметическим средством самой Клеопатры, — рассказал сертифицированный хирург-косметолог Надир Кази.

Гель алоэ впитывает воду и удерживает ее в коже в качестве естественного увлажнителя. По словам медика, он также является противовоспалительным средством и помогает успокоить поврежденную кожу.

Растение богато витаминами А, В и С, мощными антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и стимулируют выработку коллагена, разглаживая заломы и морщинки.

Избегайте кремов с отдушкой

Ароматизированные косметические средства для рук могут казаться идеальными: они увлажняют кожу и отлично пахнут. Однако не стоит использовать такие продукты, если кожа пересушена или на ней экзема. Есть риск, что крем с отдушкой только усугубит проблему и будет препятствовать заживлению, объяснил дерматолог Тед Лейн.

— Я бы рекомендовал избегать ароматизированных косметических средств: аромат может вызвать реакцию у людей с чувствительной кожей и усугубить существующие проблемы, — отметил эксперт.

Производители зачастую не пишут, какие химические вещества используются для создания аромата. Так что кто знает, какие химикаты могут попасть на кожу.