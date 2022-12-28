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TMZ: Внук Боба Марли, певец Джо Мерса, умер в возрасте 31 года
На 32-м году жизни скончался исполнитель композиций в стиле регги Джозеф Джо Мерса Марли, который известен как внук легендарного ямайского музыканта Боба Марли. О смерти певца сообщило издание TMZ со ссылкой на источники.
Точная причина смерти артиста не называется. По данным издания, здоровье Джозефа Марли ухудшилось на фоне астмы.
Певец родился 12 марта 1991 года на Ямайке. Он начал свою музыкальную карьеру в 2014 году.
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