Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

TMZ: Внук Боба Марли, певец Джо Мерса, умер в возрасте 31 года

Анастасия Колоскова
Общество
TMZ: Внук Боба Марли, певец Джо Мерса, умер в возрасте 31 года
Фото: youtube.com / Ghetto Youths International

На 32-м году жизни скончался исполнитель композиций в стиле регги Джозеф Джо Мерса Марли, который известен как внук легендарного ямайского музыканта Боба Марли. О смерти певца сообщило издание TMZ со ссылкой на источники.

Точная причина смерти артиста не называется. По данным издания, здоровье Джозефа Марли ухудшилось на фоне астмы.

Певец родился 12 марта 1991 года на Ямайке. Он начал свою музыкальную карьеру в 2014 году.

Знаменитости Смерть Музыканты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте