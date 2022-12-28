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Более 40 молочно-раздаточных пунктов отремонтируют в столице в 2023 году

Анастасия Колоскова
Город
Более 40 молочно-раздаточных пунктов отремонтируют в столице в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве в 2023 году будет отремонтирован еще 41 молочно-раздаточный пункт общей площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом в среду, 28 декабря, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— По программе модернизации мы в этот год приступили к проекту молочной кухни. Это очень важно для тех мам, у которых есть маленькие дети, — отметила заммэра.

Она добавила, что в следующем году также будет усовершенствована технология предоставления питания детям раннего возраста.

Программу ремонта молочно-раздаточных пунктов реализует с начала этого года столичный департамент здравоохранения. В них москвичи могут получить бесплатное питание, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года отремонтировали в соответствии с единым стандартом 21 молочно-раздаточный пункт в 18 районах Москвы. Она пояснила, что во всех помещениях была выполнена современная внутренняя отделка, которая соответствует стилистике детских поликлиник, отремонтированных по новому московскому стандарту.

Ремонт Анастасия Ракова Москва
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