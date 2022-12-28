Овчинский: Московский нефтеперерабатывающий завод построил новый терминал железнодорожной отгрузки топлива

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Столичный МНПЗ модернизировал инфраструктуру для железнодорожной отгрузки топлива. Новый терминал повысит эффективность и экологичность при наливе светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— С начала модернизации завод уже на 80 процентов обновил технологическое оборудование и на 75 процентов снизил воздействие на окружающую среду. Новый терминал повысит эффективность и экологичность процессов отгрузки топлива через железнодорожный транспорт. Установка позволит одновременно наполнять четыре железнодорожные цистерны. Планируемый объем загрузки — 108 вагонов-цистерн в сутки. Кроме того, вагоны перемещаются при помощи автоматизированного тягового устройства, которое поможет отказаться от использования маневровых тепловозов, а также сократить потребление ресурсов и воздействие на окружающую среду, — сообщил Владислав Овчинский.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Проект строительства нового терминала является частью комплексной программы модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода. Она началась в 2011 году, когда предприятие вошло в состав компании «Газпром нефть».

Установка полностью герметична и оборудована устройством улавливания испарений, что исключает попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Точность при наполнении цистерн обеспечивает автоматическая система взвешивания, которая непрерывно контролирует весь процесс. Также терминал оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты.

— На Московском нефтеперерабатывающем заводе активно обновляются производственное оборудование, инфраструктура хранения и методы отгрузки топлива. Это позволяет надежно и уверенно снабжать рынок топливом, — сказал генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер.

Новый терминал заменит действующую сейчас установку прошлого поколения, которая будет демонтирована.

Новый комплекс отгрузки в железнодорожный транспорт — это еще один важный этап последовательного развития предприятия. Успешно работает автоматизированный терминал отгрузки топлива для автотранспорта, надежно функционирует сеть нефтепродуктопроводов. Совершенствование систем и внедрение современных технологий повышают безопасность и экологичность предприятия.