«Минимальный животик у меня есть»: Нюша прокомментировала слухи о беременности

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Российская певица Нюша опровергла появившиеся в Сети слухи о том, что она якобы находится в интересном положении. Артистка объяснила эти домыслы тем, что ее фигура пока не достигла идеала.

— Я опубликовала ролик, на котором иду по пешеходному пути. Один пишет, мол, снова беременна? Другой отвечает: «Она двоих родила, имеет право на небольшой животик!». Это очень забавно. Ну минимальный животик у меня есть, я над этим работаю, — рассказала певица в интервью Юлии Барановской на «Русском Радио».

32-летняя артистка призналась, что не исключает возможности в будущем стать многодетной мамой, однако не ставит себе такой цели. По ее словам, после рождения первой дочери она не планировала так скоро вторую беременность, однако это произошло. Певица подчеркнула, что считает рождение ребенка чудом.

Слухи о третьей беременности Нюши поползли после того, как она поделилась в своих социальных сетях новым видео. В опубликованном ролике исполнительница предстала в фиолетовом платье с вырезами. В частности, такой наряд подчеркивает ее фигуру и открывает живот, который некоторым показался округлившимся. Подписчики страницы не стеснялись и задали Нюше вопросы, действительно ли она готовится стать мамой.