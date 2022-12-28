Семь автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы. Видео
На юго-западе Москвы столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 декабря.
Авария произошла на улице Вавилова в районе дома № 74/22. На месте работают оперативные службы города.
Движение в районе ДТП незначительно затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одна авария произошла в Одинцовском районе в Подмосковье. На Можайском шоссе столкнулись два автомобиля. В одной из машин находился бывший глава города Александрова Владимирской области Геннадий Симин. В результате ДТП экс-мэр погиб. Еще один человек пострадал.