Семь автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы. Видео

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, улица Вавилова Карта всех событий

На юго-западе Москвы столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 декабря.

Авария произошла на улице Вавилова в районе дома № 74/22. На месте работают оперативные службы города.

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Движение в районе ДТП незначительно затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла в Одинцовском районе в Подмосковье. На Можайском шоссе столкнулись два автомобиля. В одной из машин находился бывший глава города Александрова Владимирской области Геннадий Симин. В результате ДТП экс-мэр погиб. Еще один человек пострадал.