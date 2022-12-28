Мужчина, угрожая ножом, похитил из столичного магазина рыбу и масло. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Молостовых Карта всех событий

Гость столицы, вооруженный ножом, ограбил магазин в районе Ивановское. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 28 декабря.

По ее словам, инцидент произошел в магазине, расположенном на улице Молостовых. Злоумышленник зашел в торговый зал и, спрятав несколько товаров себе под куртку, направился к выходу. Сотрудники магазина попытались остановить вора. Чтобы отпугнуть его и продавцов, мужчина достал нож и скрылся. Добычей злоумышленника стали пять рыбин и шесть упаковок масла.

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Сотрудники магазина вызвали полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний гость столицы. Во время личного досмотра у него изъяли нож, а также украденные продукты.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другой злоумышленник напал с ножом на девушку в Подмосковье. Мужчина ранил пострадавшую и отобрал у нее телефон.