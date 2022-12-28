Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Может позволить»: Газманов прокомментировал откровенные фото жены

Анастасия Колоскова
Общество
«Может позволить»: Газманов прокомментировал откровенные фото жены
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский певец Олег Газманов прокомментировал фотографии в нижнем белье его жены Марины, которые она опубликовала в социальных сетях.

— Я, честно говоря, не наблюдаю особой откровенности. Но она может позволить себе показать то, что можно показать, но в рамках приличия. И молодежь должна к этому стремиться, — отметил артист.

По его мнению, женщине нужно быть сексапильной, однако при этом ей не следует «все открывать».

Музыкант убежден, что откровенные снимки женщины и мужчины воспринимают по-разному. Он подчеркнул, что мужчины не замечают «типично женские инструменты», а обращают внимание на пластику.

Накануне 53-летняя супруга Газманова Марина опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографии в нижнем белье. Это вызвало восхищение у ее подписчиков, которые отметили, что женщина выглядит молодо, обаятельно и сексуально, передает Teleprogramma.pro.

Пара зарегистрировала отношения в 2003 году. Этот брак стал вторым для артиста. У супругов есть общая дочь Марианна.

До этого старший сын артиста Родион Газманов заявил, что, несмотря на отмену практически всех городских новогодних праздников, он получает множество предложений о выступлениях. Промоутеры артиста сообщили, что актуальный выездной гонорар певца начинается от 300 тысяч рублей за концерт.

Знаменитости Фотография Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте