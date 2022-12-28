«Может позволить»: Газманов прокомментировал откровенные фото жены

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский певец Олег Газманов прокомментировал фотографии в нижнем белье его жены Марины, которые она опубликовала в социальных сетях.

— Я, честно говоря, не наблюдаю особой откровенности. Но она может позволить себе показать то, что можно показать, но в рамках приличия. И молодежь должна к этому стремиться, — отметил артист.

По его мнению, женщине нужно быть сексапильной, однако при этом ей не следует «все открывать».

Музыкант убежден, что откровенные снимки женщины и мужчины воспринимают по-разному. Он подчеркнул, что мужчины не замечают «типично женские инструменты», а обращают внимание на пластику.

Накануне 53-летняя супруга Газманова Марина опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографии в нижнем белье. Это вызвало восхищение у ее подписчиков, которые отметили, что женщина выглядит молодо, обаятельно и сексуально, передает Teleprogramma.pro.

Пара зарегистрировала отношения в 2003 году. Этот брак стал вторым для артиста. У супругов есть общая дочь Марианна.

До этого старший сын артиста Родион Газманов заявил, что, несмотря на отмену практически всех городских новогодних праздников, он получает множество предложений о выступлениях. Промоутеры артиста сообщили, что актуальный выездной гонорар певца начинается от 300 тысяч рублей за концерт.