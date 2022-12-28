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Юрий Грымов представит цикл лекций о художниках эпохи Возрождения

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Юрий Грымов представит цикл лекций о художниках эпохи Возрождения
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов готовит цикл лекций, посвященных художникам эпохи Возрождения. На творческих встречах режиссер представит свой взгляд на творчество того времени. В ходе лекций зрители окунутся в тему искусства Италии XV века, смогут раскрыть для себя неожиданные грани творчества великих мастеров эпохи Ренессанса.

Цикл лекций начнется в середине февраля, даты будут объявлены позднее.

В 2022 году театр «Модерн» представил спектакль «Леонардо» — вторую часть трилогии «Антихрист и Христос», в которую по замыслу режиссера Юрия Грымова, войдут три постановки: «Петр», «Леонардо» и «Иуда?». Спектакль «Леонардо» посвящен личности великого творца, который сочетал в себе в равной пропорции добро и зло.

Роль Леонардо да Винчи исполняет заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин. В спектакле задействована вся труппа театра.

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