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Domino's Pizza может продать бизнес в России

Лейла Алиева
Общество
Domino's Pizza может продать бизнес в России
Фото: shutterstock

Компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции и России раздумывает о продаже бизнеса в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 28 декабря.

В связи с влиянием санкций в настоящее время DP Eurasia рассматривает перспективы продолжения работы в стране. При этом в компании не исключат возможности продать свой бизнес. Несмотря на то, что работа над потенциальной сделкой продолжается, уверенности в ее результате пока нет.

В марте сеть пиццерий Domino's Pizza объявила о приостановке инвестиций в России, однако все 188 ресторанов сети продолжают работу. Компания DP Eurasia, которой принадлежит сеть, собирается уменьшить любые дальнейшие инвестиции в свою деятельность в стране.

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King также решила приостановить корпоративную поддержку рынка в России. Однако все действующие точки Burger King в России продолжат работу по франшизе под руководством местного главного франчайзи.

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