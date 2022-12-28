Названы самые популярные виды мошенничества в 2022 году

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев перечислил самые распространенные виды телефонного и онлайн-мошенничества в 2022 году, среди которых ситуационное, традиционное и высокотехнологичное.

Ситуационное телефонное мошенничество связано с происходящими в обществе событиями, явлениями и тенденциями. Например, в этом году мошенники часто предлагали приобрести продукцию ушедших из России брендов, сообщали ложные сведения о мобилизации.

Традиционное телефонное мошенничество, как объяснил эксперт, — это старый проверенный эффективный способ обмана, такие как звонки из банка, полиции и т. д.

Высокотехнологичное телефонное мошенничество включает в себя применение современных приспособлений. Например, когда мошенник подделывает голоса, передает RT.

В столице подготовили два информационных проекта для защиты от мошенников. Первым сможет воспользоваться широкая аудитория, а вторым — предприниматели, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы, передает РИАМО.

До этого в МВД рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников. В столице в последнее время участились случаи дистанционного мошенничества.