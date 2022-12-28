Данила Козловский отсудил 682 миллиона рублей за свой сериал «Карамора»

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Актер Данила Козловский и его компания «ДК Интертеймент» получат от онлайн-кинотеатра START 682 миллиона рублей за свой сериал «Карамора». Стороны подписали мировое соглашение, чем завершили судебные разбирательства. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Претензии со стороны компании Козловского появились после того, как со стороны стримингового сервиса в марте 2022 года не поступил платеж в размере 125 миллионов рублей за лицензию на показ произведения. В конце апреля актер обратился с иском в суд.

Представители START заявили, что рассчитывали заработать необходимую сумму, продав права на показ за границу, однако после начала СВО все переговоры с компанией прекратились и у стримингового сервиса попросту не было денег.

Разбирательства шли более полугода, в течение этого времени долг кинотеатра только рос, так как дальнейшие платежи за лицензию также не поступали. Таким образом набралось 860 миллионов рублей.

В результате стороны пришли к мировому соглашению, по которому START выплатит компании Козловского 300 миллионов рублей до 31 декабря, а остальные 382,5 миллиона будут перечислены в виде ежемесячных траншей — по 31 миллиону 870 тысяч рублей.

При этом «ДК Интертеймент» простит кинотеатру еще 177,5 миллиона долга в обмен на возвращение прав на сериал создателям. Также компания Козловского обязуется отдавать стриминговому сервису половину доходов от показов за рубежом, а также у START остается исключительная лицензия на трансляции в России и странах СНГ, сообщило издание Starhit.

Ранее стало известно, что другое дело в суде Козловский проиграл. С актера взыскали 400 тысяч рублей из-за просрочки платежей за квартиру.