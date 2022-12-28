Дептранс Москвы обратился к агрегаторам такси с просьбой не повышать цены из-за Нового года

Фото: Pexels

Столичный дептранс обратился ко всем крупным операторам такси, попросив не повышать цены на поездки в Новый год. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Ежедневно автомобили такси в Москве перевозят больше 1,6 миллиона пассажиров. Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены, — отметил он.

Заммэра добавил, что услуги также должны быть в первую очередь безопасными и доступными для большинства горожан, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В связи с предновогодним ажиотажем и дефицитом водителей стоимость поездок на такси в столичном регионе выросла. «Вечерняя Москва» узнала у председателя Межрегионального транспортного профсоюза Романа Круглова о других причинах повышения стоимости транспорта.