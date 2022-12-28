Двое рабочих погибли во время очистки крыши от снега в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Московская область, Воскресенск, микрорайон Центральный, Октябрьская улица Карта всех событий

В Подмосковье во время проведения работ по очищению крыши дома от снега и наледи погибли двое рабочих. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 28 декабря.

По ее словам, трагедия произошла в городе Воскресенск, на Октябрьской улице в среду, 28 декабря. Двое рабочих очищали снег с крыши дома, находясь при этом на площадке автогидроподъемника. В какой-то момент у машины переломилась стрела, и мужчины упали. От полученных травм рабочие скончались на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства, приведшие к гибели рабочих.

Еще одна трагедия произошла в подмосковной Истре. Во время выполнения кровельных работ рабочий, находившийся на высоте без спецсредств индивидуальной защиты, сорвался вниз с большой высоты. От полученных травм мужчина скончался.