Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Двое рабочих погибли во время очистки крыши от снега в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Двое рабочих погибли во время очистки крыши от снега в Подмосковье
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Московская область, Воскресенск, микрорайон Центральный, Октябрьская улица Карта всех событий

В Подмосковье во время проведения работ по очищению крыши дома от снега и наледи погибли двое рабочих. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 28 декабря.

По ее словам, трагедия произошла в городе Воскресенск, на Октябрьской улице в среду, 28 декабря. Двое рабочих очищали снег с крыши дома, находясь при этом на площадке автогидроподъемника. В какой-то момент у машины переломилась стрела, и мужчины упали. От полученных травм рабочие скончались на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства, приведшие к гибели рабочих.

Еще одна трагедия произошла в подмосковной Истре. Во время выполнения кровельных работ рабочий, находившийся на высоте без спецсредств индивидуальной защиты, сорвался вниз с большой высоты. От полученных травм мужчина скончался.

Подмосковье Следственный комитет Московская область Смерть Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте