Умер бывший гендиректор Центра имени Хруничева Владимир Нестеров

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В возрасте 73 лет ушел из жизни бывший генеральный директор Центра имени М. В. Хруничева Владимир Нестеров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 28 декабря.

— Информацию о кончине Владимира Евгеньевича подтверждаем, — цитирует сообщение ТАСС.

Причина смерти экс-гендиректора не уточняется.

Владимир Нестеров родился 1 июля 1949 года в Череповце. В 1953 году он переехал в Москву, где окончил факультет «двигатели летательных аппаратов» МАИ имени С. Орджоникидзе. После учебы он служил в Вооруженных силах СССР.

После окончания в 1978 году Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского Нестеров служил старшим офицером в Центральном управлении космических средств, где занимался многоразовой космической системой «Энергия-Буран».

Генеральным директором Центра имени Хруничева Нестеров стал в 2005 году. В августе 2012 года он подал в отставку, после чего занял пост первого заместителя гендиректора, на котором курировал производство ракеты-носителя «Ангара».