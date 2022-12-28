Андрей Бочкарев сообщил об открытии выставки «Мы меняем Москву»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Рождественский бульвар Карта всех событий

Выставка «Мы меняем Москву», посвященная итогам работы столичного стройкомплекса в 2022 году, открылась на Рождественском бульваре, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 28 декабря.

Выставка проходит с 26 декабря 2022 по 22 января 2023 года. Посетители смогут узнать о ключевых достижениях в градостроительном развитии столицы, а также о знаковых объектах, построенных в 2022 году.

— В этом году мы завершили ряд знаковых проектов: провели технические пуски участков Большой кольцевой линии, <...> открыли основной участок Московского скоростного диаметра, развязку МКАД с Осташковским шоссе после реконструкции, Международный центр самбо и Центр бокса в Лужниках, павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке, завершили строительство нескольких корпусов для больницы в Коммунарке, ввели в эксплуатацию реконструированный стадион «Москвич», — рассказал Бочкарев.

По его словам, в уходящем году в общей сложности было построено более 85 социальных объектов различной направленности. В следующем году, продолжил заммэра, продолжится работа по строительству радиальных линий метро, МЦД, южного участка МСД. Кроме того, в 2023 предусмотрен ввод в эксплуатацию ряда значимых объектов здравоохранения и нескольких крупных школ.

Выставка подготовлена при поддержке Стройкомплекса Москвы. Организатором мероприятия выступает АНО «Центринформ». Стратегический партнер выставки — АО «Мосинжпроект».

До этого Бочкарев заявил, что с начала года в столице возвели и ввели в эксплуатацию 19 школ и 31 детский сад.