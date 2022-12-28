Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ задержали на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ задержали на западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Крылатские Холмы Карта всех событий

На западе столицы полицейские задержали наркокурьера с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, Владимир Васенин в среду, 28 декабря.

Автомобиль 38-летнего подозреваемого остановили на улице Крылатские холмы. При личном досмотре задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили электронную сигарету с неизвестным веществом, а в салоне иномарки еще три полимерных свертка с таким же содержимым, которые были спрятаны в пакете на заднем сиденье автомобиля. Позже экспертиза показала, что в упаковках и приспособлении для курения находилось производное N-метилэфедрона общей массой около пяти килограмм.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Задержанный рассказал полицейским, что вез наркотики в Новосибирскую область, где должен был передать их через оборудованный тайник-закладку. Такое задание мужчине дал неизвестный работодатель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконную перевозку и сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Другого наркокурьера задержали сотрудники полиции на юго-западе столицы. У мужчины с собой было 89 упаковок с мефедроном и N-метилэфедроном.

Западный административный округ (ЗАО) Район Крылатское Москва МВД Наркотики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте