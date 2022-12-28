Наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ задержали на западе Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Крылатские Холмы Карта всех событий

На западе столицы полицейские задержали наркокурьера с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, Владимир Васенин в среду, 28 декабря.

Автомобиль 38-летнего подозреваемого остановили на улице Крылатские холмы. При личном досмотре задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили электронную сигарету с неизвестным веществом, а в салоне иномарки еще три полимерных свертка с таким же содержимым, которые были спрятаны в пакете на заднем сиденье автомобиля. Позже экспертиза показала, что в упаковках и приспособлении для курения находилось производное N-метилэфедрона общей массой около пяти килограмм.

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Задержанный рассказал полицейским, что вез наркотики в Новосибирскую область, где должен был передать их через оборудованный тайник-закладку. Такое задание мужчине дал неизвестный работодатель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконную перевозку и сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Другого наркокурьера задержали сотрудники полиции на юго-западе столицы. У мужчины с собой было 89 упаковок с мефедроном и N-метилэфедроном.