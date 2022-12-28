«Всегда больно»: Бузова рассказала о самых тяжелых испытаниях в жизни

Фото: Youtube / Начало

Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью «Вечерней Москве» рассказала о самых тяжелых испытаниях в ее жизни.

По словам телезвезды, наиболее тяжело ей дается расставание с любимыми людьми.

— Тяжело расставаться с людьми. Для меня отношения — это каждый раз навсегда. Я очень постоянная. И умею прощать. Главное — понимать, что я нужна человеку. Хуже всего — когда сердце разбивается. Неважно, тебе 18 лет — ты из-за мальчика плачешь, 25 или 35. Всегда больно, всегда одинаково. И тяжело терять близких, любимого питомца, — сказала телеведущая в беседе с «ВМ».

Кроме того, продолжила Бузова, ей тяжело справляться с негативом в ее сторону и оправдывать плохие поступки. Именно из-за последнего, заключила певица, ей тяжело существовать «в суровом мире шоу-бизнеса».

Также Бузова рассказала, что не планирует покидать Россию по примеру других артистов, так как Москва сделала ее счастливой.