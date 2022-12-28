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18 детей умерли от сиропа против ОРВИ. Какой смертоносный компонент мог попасть в состав

Иссалина Аюпова

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Общество
18 детей умерли от сиропа против ОРВИ. Какой смертоносный компонент мог попасть в состав
Фото: shutterstock

После лечения препаратом «Док-1 Макс» в Узбекистане погибли 18 детей. «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом, какие опасные вещества могли находиться в составе сиропа.

По словам клинического фармаколога, патологоанатома Александра Эдигера, если причина смерти каждого из 18 детей была сходна, можно говорить о токсичности конкретного лекарственного средства.

Два фактора

Так, специалист назвал два фактора, которые могли сделать препарат токсичным:

  • Обширный ряд компонентов

— Если этот продукт комплексно применяется в лечении вирусных болезней, в нем достаточно много компонентов. Какой-то из них вполне может вызвать аллергические реакции с тяжелым течением. Например, острый анафилактический шок или отек Квинке, — пояснил Эдигер.

  • Фенилэфрина гидрохлорид (мезатон)

Это вещество, по словам фармаколога, самостоятельно применяется при острой аллергии, но при этом обладает высокой кардиотоксичностью:

— В случае с детьми могла произойти интоксикация веществом с резким нарушением функции миокарда, — предположил специалист.

Он объяснил, что вещество должно обязательно указываться в составе действующих компонентов, но при этом допустимо не отмечать его специальными знаками на упаковке:

— Мезатон находился в составе сиропа в минимальных количествах, такая дозировка не является токсичной и не требует специальной пометки, — пояснил Эдигер.

Фатальная ошибка производителя

Фармаколог обратил внимание, что каждое лекарственное средство должно проходить клинические испытания, чтобы быть допущенным к употреблению.

— В составе этой партии лекарства оказался этиленгликоль, которого не должно быть в ряду активных компонентов. Он мог оказаться там в результате ошибки производства, — рассказал Эдигер.

Этиленгликоль, по его словам, серьезный яд, минимальная доза которого может стать причиной летального исхода ребенка.

— Он относится к третьему классу опасности и ни в коем случае не может находиться в составе препарата для приема внутрь, — добавил фармаколог. — Летальная доза этого вещества для ребенка всего несколько миллилитров, для взрослого — до 100 миллилитров.

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