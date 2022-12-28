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Минобрнауки рекомендовало вузам включить курс военной подготовки в программы с 1 сентября

Георгий Соланович
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам включить курс военной подготовки в программы с 1 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минобрнауки рекомендовало вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе министерства в среду, 28 декабря.

— Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года, — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что образовательные учреждения сами разрабатывают образовательные программы, формируют учебный план и распределяют дисциплины по курсам. В Минобрнауки подчеркнули, что методический материал может преподаваться в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Женщины, заключили в министерстве, также имеют право пройти курс военной подготовки. Вузы будут определять компоненты военного модуля с учетом индивидуальных возможностей студентов, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

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