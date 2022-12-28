Эксперты назвали трудности в отношениях с людьми, недавно пережившими расставание

Фото: Pexels

Некоторые люди, пережив расставание, заводят новые романы для того, чтобы отомстить бывшему партнеру, однако такие любовные связи имеют свои трудности, рассказали эксперты по отношениям Алексис Джермани и Дженнифер Хурвиц в беседе с изданием Bustlе.

По словам экспертов, некоторые люди боятся одиночества и вступают в новые отношения сразу после расставания с предыдущим партнером. Они могут «повиснуть на шее» нового спутника жизни, а также использовать его для отмщения, поэтому здесь нужно быть осторожными.

— Если кто-то сразу после одних отношений пытается строить новые, стоит задуматься. Люди типа «всегда в отношениях» часто боятся одиночества и могут использовать нового партнера как костыль, на который можно опереться, — пояснил Джермани.

Хурвиц согласилась со своим коллегой, добавив при этом, что недавно расставшемуся человеку нужно время, чтобы обдумать предыдущие отношения, передает издание.

Распознать абьюзера в любимом человеке не так-то просто, а уйти от него еще сложнее и порой даже опасно для жизни. Психолог Инна Литвиненко рассказала «Вечерней Москве», как закончить токсичные отношения и снова стать счастливой.