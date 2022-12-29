Более 1,2 тысячи москвичей стали «серебряными» волонтерами

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году к команде волонтеров старшего поколения присоединилось еще 250 москвичей, благодаря чему их общее число превысило отметку в 1,2 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 29 декабря.

— «Серебряные» волонтеры — незаменимые помощники на каждом городском мероприятии: они стремятся делиться знаниями и опытом, а также очень ответственны. Для них это не просто развлечение или возможность пообщаться с интересными людьми, это важная часть жизни, к которой добровольцы серьезно относятся, — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

На данный момент в столице числится свыше 1250 «серебряных» добровольцев. Самому старшего волонтеру уже исполнилось 84 года. В этом году при их участие было проведено более чем 140 мероприятий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 1,4 тысячи волонтеров принимают новогодние подарки для детей и участников спецоперации в пунктах «Москва помогает». Среди добровольцев можно встретить представителей разных поколений и профессий.