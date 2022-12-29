Строительство первого дома по реновации завершили в Донском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Малая Тульская улица, 55/1 Карта всех событий

В столичном Донском районе подошло к концу строительство первого дома в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Новостройка стала первым объектом реновации, построенным в Донском районе столицы. Для будущих жильцов доступно 184 квартиры, в доме предусмотрен подземный паркинг, а во дворе выполнены все работы по благоустройству, — сказал он.

Новостройка расположилась на Малой Тульской улице. Общая площадь здания составила 18,8 тысячи квадратных метров. В процессе строительства было проведено 16 проверок соответствия требованиям проектной документации. На данный момент специалисты готовят документацию для ввода здания в эксплуатацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в 2022 году для возведения зданий по программе реновации город выделил 214 земельных участков, предназначенных для строительства жилых домов, подъездных дорог и размещения строительных городков. Это новые территории и участки, расположенные на месте ранее расселенных и снесенных домов.