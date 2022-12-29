«Предатели должны лишиться в России всего»: сенатор предложил изъять имущество покинувших страну граждан

Фото: Пресс-служба Совфеда

У покинувших территорию России граждан, в том числе и у певицы Аллы Пугачевой, следует конфисковать все имущество, что станет для них хорошим уроком. Об этом заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

— Эти либералы и предатели должны лишиться в России всего. Все имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО. И у Пугачевой тоже надо. Это будет для всех хорошим уроком, — сказал он.

Сенатор добавил, что изъятое имущество следует передать участникам спецоперации на Украине. По его словам, «поливание своей Родины грязью» должно осуждаться всеми россиянами и правительством, передает News.ru.

Накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что россияне, желающие стране поражения, являются предателями и врагами. Он отметил, что таких граждан не стоит пускать на территорию страны, пожизненно закрыв для них въезд.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что для покинувших Россию граждан следует отменить любые преференции от государства и повысить ставку налогообложения. По его словам, соответствующая работа по изменению законодательства уже началась.