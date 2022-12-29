Здание для открытия детского сада выставят на торги на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, улица Сталеваров, 28 Карта всех событий

Столица выставит на торги здание на востоке города под открытие детского сада по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В начале 2023 года на аукцион по программе льготной аренды будут выставлены здание 1974 года постройки на улице Сталеваров общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров и прилегающий участок площадью свыше одного гектара, — сказал он.

С победителем торгов будет заключен договор аренды, срок которого составит 49 лет. Инвестору предстоит выполнить ремонт здания, после чего он сможет открыть в нем детский сад на 200 детей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, столичные бизнесмены могут поучаствовать в торгах за павильон в парке технических видов спорта на юго-востоке Москвы. В помещении, которое будет сдано в аренду наиболее заинтересованному предпринимателю, предполагается продавать мотоциклетную и автомобильную экипировку.