Петренко выплатил рекордный долг по алиментам Климовой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер театра и кино Игорь Петренко почти полностью погасил крупную задолженность по алиментам перед бывшей женой, актрисой Екатериной Климовой. Соответствующая информация появилась на сайте Федеральной службы судебных приставов России.

Соглашение о выплате алиментов было заключено еще в 2015 году. Первое время актер выплачивал их стабильно. Однако осенью долг составлял более 6,2 миллиона рублей. В один момент судебные приставы подали иск на ограничение выезда Петренко за границу.

На данный момент долг актера составляет чуть больше 61 тысячи рублей. Это значит, что Петренко уже выплатил более шести миллионов рублей.

Из-за неуплаты алиментов Екатерина Климова в октябре подала на Игоря Петренко в суд. Как уточнялось, актриса недополучила от бывшего мужа порядка шести миллионов рублей. Однако экс-супругу, как заявлялось, было неизвестно о какой-либо задолженности.

В ноябре Климова в честь Дня матери показала всех своих наследников. Актриса опубликовала в социальных сетях фотографию с летнего отпуска, и поклонники знаменитости сразу обратили внимание на ее 16-летнего сына.