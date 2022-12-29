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Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в РФ
Частичная мобилизация в России завершена. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 29 декабря.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как правильно прожить 31 декабря, чтобы наступающий год был счастливым Народный календарь. Что нельзя было делать 30 декабря, чтобы не причинить вред ребенку Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и неурядиц на работе Народный календарь. Кто может просить о помощи в беде 28 декабря Народный календарь. Что обязательно нужно сделать 27 декабря
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