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Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в РФ

Лейла Алиева
Общество
Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в РФ
Фото: Администрация президента РФ

Частичная мобилизация в России завершена. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 29 декабря.

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